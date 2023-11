Romania: ministro Energia, avremo la più importante produzione di gas in Europa dal 2027

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania avrà la più importante produzione di gas in Europa dal 2027, attraverso il progetto Neptun Deep, e oggi è al primo posto nell'Unione europea per grado di copertura dei consumi da fonti di produzione proprie. Lo ha affermato il ministro dell'Energia, Sebastian Burduja, al Natural Gas Forum 2023, organizzato da Financial Intelligence. "Disponiamo della massima indipendenza energetica a livello Ue, attraverso la disponibilità di gas onshore e attraverso ciò che Black Sea Oil and Gas sta facendo nell'area vicino alla costa del Mar Nero. Penso che dobbiamo assumerci questo ruolo", ha affermato Burduja. "Stiamo prestando attenzione anche alle discussioni legate alla regolamentazione sulle emissioni di metano e penso che, nell'ultima versione, stiamo sicuramente meglio rispetto a quanto circolava in precedenza a livello europeo. Inoltre, nei prossimi anni prevediamo la messa in servizio di importanti capacità di gas come la centrale termoelettrica di Mintia, in provincia di Hunedoara, con 1.700 megawatt di potenza installata, la centrale termica di Isalnita e Turceni, con quasi 900 megawatt, ma anche a Craiova, attraverso la modernizzazione del sistema di riscaldamento", ha proseguito Burduja. "Abbiamo tutti i presupposti per essere un leader, per essere un fornitore di stabilità e sicurezza. Sarei felice se tutto il gas del Mar Nero restasse in Romania e venisse utilizzato nell'industria, perché lì ha il maggiore valore aggiunto. Se pensiamo all'industria farmaceutica, se pensiamo ai fertilizzanti chimici, tutti questi segmenti dell'economia sono modi per aggiungere valore al gas che sfrutteremo nel Mar Nero", ha affermato Burduja. (Rob)