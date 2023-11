Viabilità: chiusa per una notte l'uscita della stazione di Monza su A4 Milano-Brescia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Aspi comunica in una nota che sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali, dalle 22:00 di martedì 21 alle 5:00 di mercoledì 22 novembre, sarà chiusa la stazione di Monza, in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Sesto San Giovanni, al km 136+000. (Com)