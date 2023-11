Minori: Serracchiani (Pd), destra blocchi provvedimento su bimbi in carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il contributo di Nova, grazie al suo sguardo attento sulla realtà internazionale, è certamente prezioso" Debora Serracchiani

Presidente del Gruppo del Partito democratico alla Camera

23 luglio 2021

- "In occasione della Giornata dei diritti dell'infanzia aderisco convintamente all'appello del Comitato anticamorra per la legalità - Disarmiamo Napoli per chiedere la liberazione dei bambini costretti a crescere nelle carceri italiane assieme alle loro mamme. Alla destra chiedo di bloccare questo provvedimento disumano". Lo annuncia, in una nota, Debora Serracchiani, responsabile Giustizia della segreteria nazionale del Partito democratico.(Com)