Veneto: Zaia, al via seconda edizione progetto "Creators" per scoprire ricchezza territorio

- Luca Zaia, presidente della regione Veneto, ha oggi presentato a Roncade, presso la sede dell'H-Farm, la seconda edizione del progetto "Veneto Creators" che si pone come obiettivo quello di promuovere il territorio utilizzando i social e i giovani. "Quarantanove creators, 11 enti, associazioni ed istituzioni del territorio e 12 mesi di tempo per creare contenuti sul territorio e sulle eccellenze del Veneto. Ripartiamo - ha aggiunto - da questi numeri e da queste novità per aprire ufficialmente la seconda edizione di Veneto Creators. Non si tratta di un racconto fine a sé stesso, ma di un dialogo che vogliamo mantenere vivo e far maturare, per continuare a creare interesse nei confronti di una terra unica, che racchiude una infinita ricchezza di luoghi, tradizioni, paesaggi, prodotti, eccellenze. Siamo cacciatori di idee innovative: questa nuova edizione toccherà diversi ambiti, dimostrerà la potenza di questo progetto e la grandezza creativa dei nuovi divulgatori digitali del Veneto". "Ora – ha spiegato - puntiamo ad allargare le vedute: non parleremo più solo di turismo ma anche di produzione e sostenibilità, di innovazione e spazio, di prevenzione, sport, identità veneta ed arte cultura e storia. Questa seconda edizione toccherà diversi temi. I creators selezionati sono eccellenze del territorio, professionisti ed esperti del mercato digitale, che parlano il linguaggio dei social media. Da oggi diventeranno a tutti gli effetti 'ambasciatori del Veneto e dei veneti'", ha concluso il presidente veneto. (Rev)