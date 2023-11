Clima: Pd, governo garantisca funzionamento Agenzia metereologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quali iniziative intendono adottare la ministra dell’Università e della Ricerca e il ministro per la Protezione civile e il Mare al fine di superare al più presto l'attuale situazione in cui versa l’Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia, dando finalmente risposte adeguate a garantirne il pieno e corretto funzionamento?”. È quanto chiede l’interrogazione rivolta alla ministra Anna Maria Bernini e al ministro Nello Musumeci presentata alla Camera dai capigruppo Pd in commissione Agricoltura, Stefano Vaccari, e in commissione Ambiente, Marco Simiani. “L'esigenza di dotare il nostro Paese di un Servizio meteorologico e climatologico nazionale civile, paragonabile per funzioni istituzionali, compiti e attività a quello degli altri Paesi europei avanzati - si legge nel l’interrogazione - è un tema sentito dall’opinione pubblica e dagli operatori del settore. Ad oggi, però - segnalano nel testo i due deputati democratici - permangono criticità, prima su tutte la mancata approvazione del budget 2023 e del regolamento di contabilità che pongono limitazioni alla gestione e difficoltà a poter procedere con le assunzioni di personale e, quindi, alla realizzazione delle attività previste”. (Rin)