Italia-Argentina: da Meloni congratulazioni e auguri buon lavoro a Milei

- "Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il nuovo presidente eletto della Repubblica Argentina, Javier Milei, al quale ha formulato le proprie congratulazioni e gli auguri di buon lavoro. L’Argentina è una nazione a cui siamo legati da profondi legami storici e culturali e in cui vive la più grande comunità di italiani all’estero. Roma e Buenos Aires condividono valori comuni che definiscono la nostra azione di politica estera nell’attuale contesto internazionale". E' quanto si legge in una nota di palazzo Chigi. (Com)