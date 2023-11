Ciampino: Cgil Roma Sud, imbrattata la sede del sindacato, non ci faremo intimidire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A pochi giorni "dalla devastazione della sede di Lavinio, nella notte tra domenica e lunedì, un'altra delle nostre sedi è stata attaccata, come già avvenuto in passato ad Anzio e Cinecittà. Questa volta è toccato alla sede di Ciampino: scritte deliranti, alcune lasciate a metà, forse perché gli autori sono stati sorpresi dal passaggio di qualcuno". Così, in una nota, la Cgil di Roma sud Pomezia Castelli. "Questo non possiamo saperlo come non possiamo sapere se la matrice è la stessa. Sappiamo però che di certo non ci faremo intimidire né condizionare da chi agisce in questo modo, imbrattando la casa dei lavoratori e delle lavoratrici. La Cgil e la sua storia ultracentenaria - continua la nota - sono da sempre sinonimo di partecipazione, democrazia e confronto: rispediamo al mittente questi insulti e questi atti vandalici che definiscono chi li compie e non certo chi li subisce. Nelle prossime ore sporgeremo denuncia contro ignoti alle autorità competenti e siamo già all'opera per ripulire la nostra sede". (Com)