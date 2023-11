Tunisia: Fronte di salvezza boicotterà le elezioni dei consigli regionali e territoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partiti alleati al Fronte di salvezza, una coalizione fondata il 31 maggio 2022 nel contesto della crisi politica, hanno l'intezione di boicottare le elezioni dei consigli regionali e territoriali in Tunisia. Lo ha dichiarato oggi in una conferenza stampa il portavoce del partito, Ahmed Nejib Chebbi, secondo quanto riferisce l’emittente indipendente “Mosaique Fm”. Chebbi ha affermato che queste elezioni saranno “deludenti” per il governo e ha sottolineato che il numero di candidati e i sondaggi di opinione dimostrano che “i tunisini non sono interessati a queste elezioni”. Infine, Chebbi ha chiesto un dialogo nazionale per aiutare il Paese a uscire dalla crisi politica ed economica. (Tut)