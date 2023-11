Germania: il presidente Steinmeier in visita in Israele il 26 e 27 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier sarà in visita in Israele nelle giornate del 26 e 27 novembre, accompagnato dalla consorte Elke Buedenbender. Secondo quando comunicato dalla presidenza tedesca, Steinmeier avrà un colloquio su questioni politiche con il presidente israeliano, Yitzhak Herzog. È inoltre previsto che il capo dello Stato tedesco visiti il sud di Israele e Gerusalemme Est per poi recarsi in Oman e Qatar. (Geb)