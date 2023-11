Napoli: De Feo (Monaldi), per Centro anticoagulante servono più medici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più personale, più professionalità in organico al Centro di monitoraggio della terapia anticoagulante nell’ospedale Monaldi. E’ la richiesta della professoressa Marisa De Feo, alla guida del Dipartimento della Cardiochirurgia e dei trapianti. A margine del convegno tenutosi stamattina, sul tema "Lotta alla trombosi e salvaguardia dei pazienti anticoagulati”, De Feo ha raccontato che “siamo arrivati in un periodo in cui avevamo una carenza di personale di comparto, di personale infermieristico”. “E’ necessario che ad operare non sia solo la dottoressa Albisinni con gli specializzati, che sono bravissimi ma sono comunque medici ancora in formazione, ma che ci siano altre persone dedicate per questo tipo di attività, quindi qualche cardiologo, ematologo, biologo. Maggiori sono le professionalità maggiore è il livello di prestazione che possiamo offrire all’utenza e al territorio”, ha concluso De Feo.(Ren)