Infanzia: assessora Roma incontra bambini scuola Casalotti impegnati nel laboratorio Musica Insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della giornata mondiale dell'infanzia e dell'adolescenza, l'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari ha fatto visita oggi agli alunni che partecipano al laboratorio "Musica Insieme", presso l'Istituto Comprensivo Casalotti, nella periferia nord ovest di Roma. Il laboratorio musicale, inserito nell'ambito del programma Lgnet 2 e realizzato dall'associazione Ets Music International Compound, si propone di favorire l'inclusione e aiutare i bambini a socializzare. L'apprendimento di un linguaggio universale come quello della musica, facilita la conoscenza e la collaborazione di tutte le classi coinvolte, favorendo anche l'accoglienza di bimbi provenienti da altri Paesi nel loro nuovo contesto scolastico. (segue) (Com)