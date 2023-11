Infanzia: assessora Roma incontra bambini scuola Casalotti impegnati nel laboratorio Musica Insieme (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sperimentando semplici strumenti musicali come tamburi, maracas, legnetti e triangoli, i ragazzi riproducono i suoni provenienti dall'ambiente naturale e insieme costruiscono un codice comune che elimina le differenze culturali e linguistiche e predispone tutti, nessuno escluso, al piacere di vivere il ritmo ed esserne parte. "Abbiamo voluto sostenere questo laboratorio - spiega l'assessora Funari - nella convinzione che la musica sia davvero uno strumento importante per aiutare nella crescita tanti bambini, con lo stimolo a socializzare e a conoscersi attraverso il divertimento e la formazione musicale". L'iniziativa ha preso il via ad aprile 2023 e ha coinvolto circa 300 alunni del Municipio XIII che, nella mattinata del prossimo 18 dicembre, si esibiranno tutti insieme in un concerto presso la sede dell'Acquario Romano. (Com)