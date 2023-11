Spagna: Sumar, i nostri ministri daranno il meglio per trasformare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader di Sumar, Yolanda Diaz, ha assicurato che la squadra di cinque ministri del suo partito nel governo spagnolo di Pedro Sanchez "darà il meglio di sé per trasformare il Paese e migliorare la vita della gente". È quanto ha dichiarato su X dopo che è stato ufficializzato che, oltre a lei, saranno presenti nel consiglio dei ministri la leader di Mas Madrid Monica Garcia come nuova ministra della Salute, il portavoce di Sumar Ernest Urtasun come ministro della Cultura, l'ex leader di Podemos Pablo Bustinduy come responsabile dei Diritti sociali e la portavoce di Sinistra Unita Sira Rego come ministra della Gioventù e dell'infanzia. "Sumar è la garanzia che l'accordo governativo sarà rispettato nella sua interezza", ha concluso la ministra del Lavoro. (Spm)