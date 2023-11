Medio Oriente: forze israeliane, 25 razzi e tre droni lanciati da Hezbollah nelle ultime ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno affermato che il movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah ha lanciato circa 25 razzi e tre droni suicidi da diverse località lungo il confine con il Libano nelle ultime ore. Lo riferisce il quotidiano “Times of Israel”, secondo cui molti dei razzi sono stati intercettati dal sistema di difesa israeliano Iron Dome, mentre altri sono atterrati in aree aperte. I tre droni carichi di esplosivo hanno colpito una postazione delle Idf sul confine senza causare feriti. Le Idf affermano di aver risposto con bombardamenti di artiglieria e di aver colpito in precedenza una cellula di Hezbollah che progettava di effettuare un attacco con missili anticarro dal villaggio libanese di Marwahin, mentre aerei da caccia, elicotteri da combattimento e carri armati hanno colpito altri siti del movimento sciita nel sud del Libano. (Res)