- È confermato che dalla maggioranza non ci sarà nessun emendamento alla manovra. Lo ha dichiarato il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ospite a “Un giorno da pecora” su Rai Radio1. Sulla domanda su cosa si farà con il Mes, Zangrillo ha risposto: "Prima capiamo come si chiude il patto di stabilità". (Rin)