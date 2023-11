Egitto: accolti 29 bambini palestinesi nati prematuri, 11 in condizioni critiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le strutture ospedaliere egiziane hanno accolto 29 bambini palestinesi nati prematuramente, trasferiti dalla Striscia di Gaza. A riferire la notizia è stata la televisione egiziana, precisando che i bambini sono stato portati in Egitto attraverso il valico di Rafah. "Verranno trasferiti presso ospedale generale Al Arish e in altri ospedali del Cairo", ha dichiarato il ministro della Sanità egiziano Khaled Abdel Ghaffar. Secondo quanto dichiarato dalla Mezzaluna rossa palestinese il trasporto dei bambini palestinesi nati prematuramente è stato coordinato dall'Organizzazione mondiale della sanità in stretta collaborazione con l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari. La Mezzaluna rossa ha tenuto a sottolineare che 11 dei bambini evacuati dall'ospedale Al Shifa sono in condizioni critiche. (Cae)