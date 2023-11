Scuola: De Santis (Cr), caos servizi, se ne accorge anche la maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Ex sindaco di Roma

20 luglio 2021

- Seppur con ritardo, "anche il Partito democratico si è finalmente accorto del caos che regna nel settore del personale e di conseguenza anche in quello del personale scolastico". Lo dichiara, in una nota il capogruppo capitolino della Lista civica Virginia Raggi Antonio De Santis. "La mozione a firma Pd con cui, di fatto, la maggioranza ha sfiduciato i propri rappresentanti in giunta, è l'ennesima riprova dei grossolani sbagli commessi dall'esecutivo Gualtieri e delle 'disattenzioni' dello stesso Sindaco che sarebbe dovuto intervenire in prima persona su temi così cruciali e importanti per la città. Politiche, quella attuate - si legge-, del tutto inadeguate rispetto a un servizio che adesso versa nel caos più totale, con evidenti disagi per cittadini e personale scolastico capitolino. Da parte nostra, ribadiamo una totale disponibilità a fornire un contributo concreto e fattivo alla risoluzione dei tanti problemi creati da chi si è limitato a cercare consenso senza volersi sporcare le mani in un settore dove l'attenzione a ogni problema quotidiano e la vicinanza continua a famiglie e lavoratori è la base dell'amministrare e in cui la situazione parrebbe essere sfuggita di mano".(Com)