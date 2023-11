Medio Oriente: ministro Esteri saudita non parteciperà a Consiglio Esteri Ue informale di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri dell'Arabia Saudita, il principe Faisal bin Farhan, non parteciperà alla riunione informale dei ministri degli Esteri europei in videoconferenza che si svolgerà questa sera. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea per gli Affari esteri, Peter Stano, nella conferenza stampa giornaliera a Bruxelles. "In precedenza avevo detto che il ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita, il principe Faisal, avrebbe partecipato. Non è più così. L'Alto rappresentante Borrell ha parlato con il principe Faisal a Manama sabato e hanno concordato che il principe verrà di persona alla prossima riunione dei ministri degli Esteri europei di dicembre", ha detto Stano. "Allo stesso tempo, il ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita e i ministri di altri Paesi sono oggi in Cina, proprio nel quadro internazionale di impegno per avvicinarci alla soluzione della situazione" in Medio Oriente. "Alle sette di questa sera inizierà la videoconferenza informale dei ministri degli Esteri europei, per discutere ovviamente degli ultimi sviluppi. I ministri ascolteranno le valutazioni dell'Alto rappresentante sulla base degli scambi avuti durante il suo tour in Medio Oriente e nel Golfo", ha poi confermato Stano. (Beb)