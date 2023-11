Americhe: Usa, uscita Nicaragua da Osa non impedisce di chiedere rispetto diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uscita dall'Organizzazione degli Stati americani (Osa) non esime il Nicaragua dall'obbligo di osservare il rispetto dei diritti umani e non impedisce agli Usa di varare nuove eventuali sanzioni. Lo ha detto il vice segretario di Stato Usa, Brian Nichols, all'indomani della formalizzazione del processo avviato due anni fa da Managua. "L'uscita del Nicaragua dall'Osa rappresenta un'altra azione di non coerenza con l'impegno del continente in favore della democrazia. Questo passaggio non impedirà agli Stati Uniti di adottare misure per proteggere i diritti umani e la democrazia del popolo nicaraguense", ha scritto Nichols in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X. (segue) (Was)