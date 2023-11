Americhe: Usa, uscita Nicaragua da Osa non impedisce di chiedere rispetto diritti umani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Managua aveva attivato il percorso di uscita in protesta per le critiche ricevute dall'ente panamericano sull'esito delle elezioni presidenziali del novembre 2021, che regalavano un quinto mandato a Daniel Ortega. La 51ma Assemblea generale Osa aveva approvato a maggioranza una risoluzione nella quale si sosteneva che le elezioni- che confermavano anche la moglie Rosario Murillo nel ruolo di vice - non fossero "libere, né giuste né trasparenti" ed erano carenti di "legittimità democratica". Il governo sandinista rispondeva segnalando che l'Osa aveva disatteso i principi statutari di non ingerenza negli affari interni dei Paesi membri, rilanciando l'accusa di eccessiva "obbedienza" al volere degli Stati Uniti. Si tratta del primo abbandono volontario compiuto e perfezionato da un Paese dell'Osa, considerato che Cuba è stata espulsa nel 1962 (all'indomani della Rivoluzione). Il Venezuela aveva attivato la richiesta nel 2017, ma prima che si esaurissero i due anni prescritti, l'Osa aveva disconosciuto il governo del presidente Nicolas Maduro che ne aveva fatto richiesta. (Was)