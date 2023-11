© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle prime ricostruzioni, sarebbe stata una trivella a schiacciare l'operaio morto questa mattina in via Ludovisi. Nel corso dello scarico del macchinario da un piccolo camion gru, ci sarebbe stato un movimento anomalo per cui la trivella avrebbe oscillato per poi travolgere l'uomo. Si tratta tuttavia ancora di ipotesi. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti gli ispettori dell'Asl Roma 1 per i rilevi.(Rer)