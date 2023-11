Giubileo: non prima del 2026 due stazioni Metro Mare e collegamento viario Aurelia-Gregorio XI

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vedranno la luce soltanto nel primo trimestre del 2026, quindi oltre l'anno giubilare, tre infrastrutture alle quali sta lavorando Astral: le due stazioni "Torrino Mezzocammino" e "Giardino di Roma" della Metro Mare (ex Roma-Lido) e la bretella che collegherà via Aurelia e via Gregorio XI. È quanto emerso dall'audizione dei tecnici di Astral nel corso della commissione capitolina Giubileo, presieduta da Dario Nanni della lista Civica Calenda. Le opere "rientrano tra quelle urgenti ma non sono indifferibili, la scadenza prevista riguarda il collaudo che deve terminare entro il 31 marzo del 2026. Entro il primo trimestre 2024 deve essere indetta la conferenza dei servizi per il rinnovo dei pareri", ha spiegato il Responsabile unico del procedimento, l'ingegnere Tommaso Picano. "Le stazioni hanno un passaggio delicato, che è il collaudo della società ministeriale Ansfisa la quale opera su tutta Italia", ha aggiunto. Nel dettaglio per la stazione di Torrino Mezzocammino, che andrà su via di Trasfusa e per cui bisogna riaprire la conferenza dei servizi poiché quella precedente annovera pareri troppo datati e si è reso necessario un aggiornamento del progetto fermo al 2008, "c'è un problema per quanto riguarda il parcheggio - ha chiarito l'ingegnere -. Al momento ce ne è uno da cento posti, è pieno al mattino quando ci sono le famiglie che portano i bambini a scuola, per il resto della giornata è vuoto e restano occupati solo 7 posti". (segue) (Rer)