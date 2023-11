Giubileo: non prima del 2026 due stazioni Metro Mare e collegamento viario Aurelia-Gregorio XI (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inizialmente era stato previsto un parcheggio di 450 posti in un'area privata con verde attrezzato, espropriando un'area privata - ha aggiuntpo Picano -. Tuttavia abbiamo verificato che il parcheggio esistente può essere esteso aggiungendo un'altra settantina di posti. Così abbiamo pensato di differenziare gli interventi della stazione e del parcheggio: faremo un progetto di alternativa progettuale per il parcheggio, che consentirebbe di aprire la stazione con un parcheggio più ampio dei cento posti attuali disponibili". Per quanto riguarda invece la strada tra via Aurelia e via Gregorio XI "si tratta si una bretellina di 700 metri di strada, che consente di collegare la via Aurelia con Gregorio XI. Abbiamo pensato che possiamo abbreviare i tempi anticipando la progettazione esecutiva, qui qualche criticità potrebbe essere collegata all'esproprio di un'area di privati ma stiamo ragionando sul procedimento e sulla successiva variante urbanistica". Accanto a questo i tecnici hanno riferito che, pur essendo fuori dal piano giubilare, per la "stazione di Tor di Valle, consegneremo i lavori a maggio del 2024, si stanno installando scale mobili e ascensori". (Rer)