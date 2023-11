Medio Oriente: colloquio Xi-Macron, "imperativo" evitare deterioramento della situazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È imperativo evitare l'ulteriore deterioramento della situazione tra Israele e il gruppo islamista palestinese Hamas, così come l'emersione di una crisi umanitaria ancora più grave. È quanto si apprende al termine della conversazione telefonica intercorsa oggi tra i presidenti di Cina e Francia, rispettivamente Xi Jinping ed Emmanuel Macron. I due leader, riferisce l'agenzia di stampa statale "Xinhua", hanno ribadito che la soluzione dei due Stati è l'unica via per porre fine alla guerra tra le parti.(Cip)