- Sette persone sono morte in un incendio scoppiato in un capannone di fortuna allestito nella contea di Zhaozhou, città di Daqing, nella provincia nord-orientale cinese di Heilongjiang. Lo riferisce la televisione di Stato cinese, non fornendo ulteriori dettagli sull'incidente.(Cip)