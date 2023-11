Roma: Fillea Cgil, operaio morto è 69ma vittima sul lavoro da gennaio, non si ferma strage

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora un edile con più di 60 anni ha perso la vita. È la 69ma vittima sul lavoro nel Lazio da gennaio 2023. Una strage che non si ferma nonostante gli avanzamenti normativi e i protocolli perché a mancare sono gli investimenti per garantire la salute e la sicurezza di chi lavora". Lo dichiara in una nota il segretario Generale della Fillea Cgil di Roma e Lazio, Benedetto Truppa. "Il nostro - aggiunge - è un paese in cui gli ispettori del lavoro, ridotti all'osso, in tanti casi devono usare la propria auto per fare i controlli, altrimenti non possono fare le ispezione. Servono risorse per potenziare le attività ispettive e preventive ed anche la formazione, il Governo invece è intenzionato a ridurre le ore di formazione per gli edili e rende più difficile andare in pensione, costringendo a far continuare a lavorare proprio chi con più frequenza resta infortunato . Così l'obiettivo zero infortuni sul lavoro si allontana sempre più". Intanto per il 29 novembre - conclude la nota - è già convocato un tavolo con la Prefettura di Roma, a seguito dell'investimento sul Grande raccordo anulare di Konde Bana, operaio addetto alla manutenzione stradale, dove le organizzazioni sindacali presenteranno un insieme di proposte e misure per rafforzare la sicurezza nei cantieri. (Com)