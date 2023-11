Medio Oriente: Commissione Ue, analisi revisione fondi a territori palestinesi in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'analisi dei fondi destinati ai territori palestinesi è in corso e la Commissione europea sarà presto in grado di fornire aggiornamenti in merito alla loro possibile revisione. Lo ha detto il portavoce dell'esecutivo Ue, Eric Mamer, nel corso della conferenza stampa giornaliera a Bruxelles. "L'analisi dei fondi destinati alla Palestina è effettivamente in corso e credo che saremo in grado di darvi qualche notizia molto rapidamente", ha dichiarato il portavoce Ue. (Beb)