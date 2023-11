Medio Oriente: i ministri arabi e islamici in Cina per scongiurare un allagamento del conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione araba e islamica di alto livello si è recata oggi in Cina, prima tappa di un tour per favorire la fine delle ostilità nella Striscia di Gaza e per consentire l'ingresso di aiuti umanitari nell'exclave palestinese. Si tratta di una visita importante per almeno due motivi: il primo è che Pechino può vantare una profonda influenza sull'Iran, essendo il primo acquirente di petrolio iraniano sotto embargo occidentale, e Teheran a sua volta è uno dei principali sponsor del movimento islamista palestinese Hamas; il secondo è che l'ampiezza delle delegazione araba e la scelta di fare subito tappa in Cina, potenza nucleare e membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, segnala probabilmente un timore di allargamento del conflitto da parte degli arabi. (segue) (Cip)