Medio Oriente: i ministri arabi e islamici in Cina per scongiurare un allagamento del conflitto (3)

- "Il fatto che questa delegazione congiunta a livello di ministri degli Esteri abbia effettuato in Cina la prima tappa di (un tour di) mediazione internazionale dimostra un alto grado di fiducia nei nostri confronti, riflettendo una lunga tradizione di comprensione e sostegno reciproco tra le parti", ha detto Wang. Il ministro cinese, come riportato dall'agenzia di stampa "China News Service", ha ricordato che Pechino ha "lavorato duramente" per smorzare le tensioni tra Israele e Hamas, proteggere i civili, ampliare la portata degli aiuti umanitari e attuare tempestivamente la soluzione dei due Stati. "Abbiamo sempre salvaguardato fermamente i legittimi diritti e interessi dei Paesi arabi e islamici, sostenendo sempre la giusta causa del popolo palestinese che punta al ripristino dei loro legittimi diritti e interessi nazionali. La Cina si schiera con fermezza dalla parte dell'equità e della giustizia in questo conflitto", ha aggiunto Wang. Il titolare della diplomazia cinese ha poi dichiarato di apprezzare il contributo alla mediazione offerto dai Paesi arabi e islamici, illustrando cinque proposte per porre fine al conflitto a Gaza. (segue) (Cip)