Medio Oriente: i ministri arabi e islamici in Cina per scongiurare un allagamento del conflitto (4)

- Innanzitutto, è di prioritaria importanza attuare pienamente le relative risoluzioni del Consiglio di sicurezza e dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Invocare il "cessate il fuoco non è più retorica diplomatica ma una questione di vita o di morte per la popolazione a Gaza", ha detto Wang. In secondo luogo, bisogna aderire al diritto internazionale: la Cina si oppone alla "rilocazione forzata" dei civili palestinesi e ritiene che Israele debba fermare "la punizione collettiva" della popolazione. In terzo luogo, qualsiasi accordo che coinvolga "il futuro e il destino dei palestinesi deve ottenere la loro approvazione e tenere conto delle legittime preoccupazioni degli Stati regionali. Qualsiasi conclusione alla situazione attuale non dovrebbe discostarsi dalla soluzione dei due Stati e favorire la pace e la stabilità regionali". (segue) (Cip)