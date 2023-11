Medio Oriente: i ministri arabi e islamici in Cina per scongiurare un allagamento del conflitto (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza dovrebbe inoltre ascoltare le richieste dei Paesi arabi e islamici, intraprendendo "azioni responsabili" per raffreddare la situazione. Come presidente di turno del Consiglio, la Cina intende continuare a rafforzare il coordinamento con i governi dei suddetti Paesi. Infine, Pechino richiede la convocazione di una conferenza di pace internazionale ad ampio spettro che appronti una tabella di marcia per attuare la soluzione dei due Stati. "La ragione fondamentale del ricorrente ciclo di conflitti tra le parti è che i diritti del popolo palestinese alla statualità e alla sopravvivenza" sono stati ignorati per lungo tempo: trovare una "equa soluzione" alla questione palestinese equivale a garantire una pace e una stabilità duratura in Medio Oriente, ha concluso il titolare della diplomazia cinese. (segue) (Cip)