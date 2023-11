Medio Oriente: i ministri arabi e islamici in Cina per scongiurare un allagamento del conflitto (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la visita in Cina, a ribadire lo scopo della trasferta è stato anche il ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan Al Saud: "Siamo qui per inviare un segnale chiaro: dobbiamo fermare immediatamente i combattimenti e le uccisioni, consegnare immediatamente aiuti umanitari a Gaza" Secondo la stampa dell'Egitto, la delegazione araba e islamica ha esercitato "pressioni" sulla Cina "affinché sostenga la Striscia di Gaza e fermi la guerra". Il capo della diplomazia egiziana Shoukry ha ribadito la "forte posizione che rifiuta lo sfollamento" dei palestinesi, una vera e propria "linea rossa" per l'Egitto. “Gli sfollamenti minacceranno la pace, la sicurezza e la stabilità nella regione e nel mondo”, ha affermato Shoukry. "Il Consiglio di sicurezza ha la responsabilità di proteggere la legittimità internazionale, e questa è la posizione della Cina che conosciamo e ci aspettiamo”, ha continuato Shoukry. “Sfortunatamente, alcuni grandi Paesi forniscono copertura agli attuali attacchi israeliani”, ha concluso il ministro egiziano, riferendosi probabilmente agli Stati Uniti. (Cip)