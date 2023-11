Imprese: Eugenio Miccone presidente dei giovani di Confcommercio Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Si è ricostituito il gruppo dei giovani imprenditori di Confcommercio Roma. Il consiglio direttivo ha votato all’unanimità Eugenio Miccone come nuovo presidente del gruppo di under 42 che rappresenteranno Confcommercio Roma nei settori del commercio, del turismo e dei servizi. Lo riferisce una nota della Confcommercio di Roma. “Il gruppo di giovani che si è costituito - ha spiegato il presidente di Confcommercio Roma, Pier Andrea Chevallard - ha le qualità e le prospettive che possono stimolare l'innovazione, favorire la crescita economica e affrontare sfide sociali ed economiche in modo creativo. La presenza e la costituzione dei giovani imprenditori di Confcommercio Roma è un tassello fondamentale per mantenere dinamico e competitivo il panorama imprenditoriale della nostra città e sta a significare che ci sono giovani leve di imprenditori che nonostante le difficoltà del momento hanno ancora il coraggio di scommettere sul fare impresa e sul farlo insieme”. Ringraziando per la fiducia, il neoeletto presidente dei giovani Eugenio Miccone, ha commentato: “Abbiamo l’occasione di metterci in gioco cavalcando i temi dell’oggi quali l’inclusivitá, la digitalizzazione e la sostenibilità. Coopereremo stimolando la curiosità, ragionando fuori dagli schemi per affrontare la disruption in corso nel commercio”.(Com)