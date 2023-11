Caso Cecchettin: presidente Consiglio veneto, vicino ai familiari di Giulia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto, tramite una nota, ha espresso la propria vicinanza ai famigliari di Giulia Cecchettin e un ringraziamento a quanti hanno lavorato su questa vicenda. "Uno dei casi più spinosi e delicati di questi ultimi anni – ha sottolineato - ha visto il coinvolgimento di centinaia di persone tra cittadini, volontari e personale delle Forze dell'ordine oltre ai magistrati e credo sia doveroso non solo essere vicini ai familiari di Giulia Cecchettin, ma anche ringraziare quanti si sono prodigati in questi giorni". "È una tragedia che non può lasciare indifferenti e che deve spingere a un profondo mutamento di rotta – ha sottolineato Ciambetti -. Non si tratta di inasprire pene, quanto di agire nella prevenzione e nella diffusione della cultura del rispetto e parità dei sessi: il lutto nel giorno del funerale di Giulia deve essere un momento di riflessione ma anche di impegno comune per affrontare questo cancro che infesta la nostra società". (segue) (Rev)