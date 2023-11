Caso Cecchettin: presidente Consiglio veneto, vicino ai familiari di Giulia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Certo – ha poi spiegato - è necessaria la certezza della pena e la certezza che essa sarà fatta scontare integralmente, mentre non possiamo sottovalutare i segnali e le denunce che troppe volte sono trascurate o, peggio, incomprese: queste sottovalutazioni e incomprensioni sono frutto di una cultura che, anche nella classe dirigente, non crede nella parità di genere e accetta, invece, una aberrante idea di supremazia maschile. Proprio la grande partecipazione emotiva dell'opinione pubblica, il grande aiuto dato da semplici cittadini e volontari, che non si sono risparmiati, la caparbietà e professionalità messa in campo dalle Forze dell'Ordine, sono un segnale importante che va coltivato per tenere alta l'attenzione e l'indignazione su questi crimini: la strada da fare è lunga e non sarà facile, ma dobbiamo intraprenderla senza tentennamenti", ha concluso il presidente del Consiglio regionale veneto. (Rev)