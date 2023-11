Cina: 336 milioni di viaggi ferroviari ad ottobre, in aumento dell’8,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Cina sono stati effettuati 336 milioni di viaggi ferroviari il mese scorso, in aumento dell’8,2 per cento rispetto allo stesso periodo nel 2019. Lo riferisce l’operatore ferroviario statale China Railway (Cr). Durante le vacanze per la Festa di metà autunno e la Giornata nazionale (29 settembre - 6 ottobre), la media dei viaggi su base giornaliera è stata di 16,02 milioni, in aumento del 22 per cento rispetto allo stesso periodo nel 2019. (Cip)