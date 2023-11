Russia-Finlandia: Cremlino, deplorevole la "posizione russofoba" di Helsinki

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posizione russofoba che ha adottato la leadership finlandese è profondamente deplorevole. Lo ha detto nel corso di una conferenza stampa il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, commentando la decisione di Helsinki di chiudere alcuni valichi di frontiera al confine con la Russia a causa dell'arrivo incontrollato di rifugiati da Siria, Iraq e Somalia. "Non accettiamo tali accuse. Naturalmente, il valico di frontiera è utilizzato da coloro che hanno il diritto legale di farlo. E a questo proposito, le nostre guardie di frontiera rispettano pienamente tutte le loro istruzioni ufficiali", ha detto Peskov. Il portavoce ha aggiunto che è improbabile che la Russia possa cambiare la situazione in quanto non vi è alcun dialogo. "È improbabile che ora siamo in grado di influenzare la situazione, perché non c'è un dialogo degno di questo nome, e non è colpa nostra, non siamo stati gli iniziatori della riduzione del dialogo. Tutto questo non provoca altro che profondo rammarico", ha concluso Peskov. (Rum)