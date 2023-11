Salute: Iss, tassi elevati infezioni correlate ad assistenza e resistenza antibiotici (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questa sorveglianza, coordinata dall’Iss e condotta dall’università di Torino, hanno partecipato 325 ospedali di 19 Regioni/Province autonome. In totale, sono stati raccolti dati su 60.404 pazienti. Considerando tutte le Ica, incluse le infezioni da SARS-CoV-2 trasmesse in ospedale, la media della prevalenza di pazienti con Ica nei singoli ospedali era dell’8,8 per cento, mentre nella precedente rilevazione, che si riferisce al 2017, era dell’8,1 per cento. Su un totale di 6.340 ICA registrate, le tre tipologie di Ica riscontrate con maggior frequenza erano: infezioni del basso tratto respiratorio (19,18 per cento), infezioni del sangue (18,83 per cento), infezioni delle vie urinarie (17,09 per cento), Covid-19 (16,23 per cento), infezioni del sito chirurgico (10,53 per cento). Tra i vari fattori che incidono sulla prevalenza si segnalano la Regione/PA partecipante (dal 4,17 per cento al 14,14 per cento; le dimensioni dell’ospedale: 7,81 per cento, 8,83 per cento e 12,20 per cento rispettivamente per ospedali piccoli (< 200 posti letto per acuti), medi (201 - 500 posti letto) e grandi (≥ 500 posti letto); la classe di età (Figura 7): dal 4,21 per cento in età neonatale/pediatrica (≤ 18 anni) all’11,71 per cento negli adulti sopra i 65 anni. (segue) (Com)