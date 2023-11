Salute: Iss, tassi elevati infezioni correlate ad assistenza e resistenza antibiotici (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati presentati i risultati della nona edizione (2022-2023) del Progetto Spin-Uti - Sorveglianza attiva prospettica delle infezioni nosocomiali nelle Unità di terapia intensiva (Uti), del Gruppo italiano studio igiene ospedaliera (Gisio) della Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (SItI). Nel corso di quest’ultima edizione, la sorveglianza ha incluso circa 4200 pazienti degenti in più di 60 Uti su tutto il territorio nazionale, da ottobre 2022 a luglio 2023. Dopo il picco del 24.5 per cento osservato nella scorsa edizione 2020-21, l’incidenza di pazienti infetti diminuisce al 18.8 per cento nel 2022-2023, così come l’incidenza di infezioni correlate all’assistenza (Ica) che diminuisce da 30.6 a 29,3 Ica per 100 pazienti. Analogamente, anche la mortalità in Uti ritorna sui livelli pre-pandemici (26,8 per cento nel 2022-2023) rispetto al picco osservato nella precedente edizione 2020-21 (42,3 per cento). Per quanto concerne l’antimicrobico-resistenza, sebbene non vi siano variazioni nella proporzione di isolati multidrug-resistant (Mdr) tra tutti gli isolati associati a Ica, un significativo trend in aumento è evidente per l’incidenza di Ica da A. baumannii MDR (5,4 per 100 pazienti nel 2022-2023) e per l’incidenza di Ica da K. pneumoniae Mdr (5,1 per 100 pazienti). Durante il convegno verranno presentati anche i dati raccolti dal Gruppo italiano per la Valutazione degli interventi in Terapia Intensiva su tutti i pazienti ammessi nelle Terapia Intensive afferenti al progetto Prosafe. Verranno presentati i dati del flusso Ica 2022, relativi a 21410 pazienti in 104 reparti di Terapia Intensiva, su un totale di 34638 pazienti ammessi. (Com)