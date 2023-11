Russia-Finlandia: viceministro Esteri russo, non escludiamo che Helsinki possa chiudere frontiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non esclude che la Finlandia possa chiedere tutti i valichi di frontiera al confine con la Russia. È quanto ha detto il viceministro degli Esteri russo, Aleksandr Grushko, nel corso di una conferenza stampa. La scorsa settimana il governo finlandese ha riferito di aver deciso di chiudere quattro degli otto valichi di frontiera al confine con la Russia dal 18 novembre al 18 febbraio 2024 a causa del deterioramento della situazione con i migranti. Inoltre secondo il quotidiano "Iltalehti" Helsinki è pronta a chiudere i restanti quattro valichi di frontiera il 22 novembre. "È difficile per me commentare qualcosa che non è ancora successo. Ma a giudicare dal modo in cui le decisioni vengono prese nelle capitali dell'Europa occidentale, nessuna opzione può essere esclusa. Anche se, in questo caso, questa decisione andrebbe ovviamente in contraddizione con gli interessi nazionali della Finlandia", ha detto Grushko. “Se la Finlandia chiude il suo confine, la Russia elaborerà misure di risposta in conformità con i suoi interessi nazionali”, ha aggiunto il viceministro degli Esteri. (Rum)