Cina: Xi, dirigenti prevengano rischi nella sicurezza nazionale

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha invitato i massimi dirigenti del Paese a prevenire i fattori di rischio per la sicurezza nazionale e a impedire “un effetto farfalla” che potrebbe tramutare piccole minacce in grandi pericoli. Lo riporta il quotidiano edito a Hong Kong “South China Morning Post”, precisando che le dichiarazioni risalgono ad una riunione a porte chiuse dello scorso febbraio, ma sono state pubblicate solo questo mese. Il presidente ha evidenziato l’importanza di “identificare tempestivamente i rischi, agire con rapidità, assumere il comando schierandosi in prima linea e formulare osservazioni immediate non appena se ne presenta" l'occasione. Il discorso è stato originariamente pronunciato il 7 febbraio, un mese prima che Xi fosse riconfermato per uno storico, terzo mandato alla segreteria generale del Partito comunista. Stando al politologo dell’Università di Chicago, Dali Yang, il riferimento all’effetto farfalla potrebbe essere legato alle vaste proteste anti-Covid dello scorso inverno. Il presidente è tornato a parlare di sicurezza anche in un incontro al vertice dello scorso maggio, durante il quale ha avvertito che le minacce che la Cina deve affrontare su questo fronte sono “molto più complesse e molto più difficili”. Ha sollecitato i funzionari a prepararsi alle “situazioni peggiori e più estreme”. (Cip)