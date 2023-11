Taiwan: ex ambasciatore Cina negli Usa, isola è “questione di vita o di morte” per Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan è una “questione di vita o di morte” per la Cina e i legami con gli Stati Uniti “sono troppo complessi” affinché siano rilanciati con un unico incontro tra i presidenti Xi Jinping e Joe Biden. Lo sostiene l’ex ambasciatore cinese a Washington Cui Tiankai, citato oggi dal quotidiano “South China Morning Post”. “La questione taiwanese ha a che fare con la sovranità, l’integrità territoriale e l’unità della nazione. Si tratta quindi di una questione di vita o di morte per la Cina, in cui non c’è spazio per concessioni”, ha evidenziato. Purché venga rispettato il principio della Cina unica, con cui il Partito comunista rivendica la sua giurisdizione sull’isola, “tutto il resto è negoziabile”, ha aggiunto Cui, ribadendo che il suo Paese rimane fermamente impegnato nella ricerca dell’unificazione con “mezzi pacifici”. L’ex ambasciatore a Washington, in carica dal 2013 al 2021, si è anche espresso sullo stato delle relazioni bilaterali Cina-Usa, attualmente “molto complesse”. I due Paesi si trovano infatti in una “storica fase” di ridefinizione dei legami e stanno “trovando un modo giusto di comportarsi l’uno nei confronti dell’altro nel futuro”. “La vera forza di questa relazione - ha comunque sottolineato - è che presto o tardi Cina e Usa troveranno sempre il modo di superare le difficoltà e di far avanzare le relazioni”. (Res)