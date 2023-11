Cina: Siepmann (Generali investments), ripresa a forma di L per economia di Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita della Cina, sia per quanto riguarda la produzione industriale sia dal punto di vista degli investimenti è rallentata, tuttavia le misure di sostegno introdotte dal governo, sia per le infrastrutture, sia per case a prezzi accessibili, dovrebbero, in futuro, dare una risposta. È quanto scrive in una nota Cristoph Siepmann, Senior Economist di Generali Investments chiarendo che si prospetta lo scenario di una ripresa prolungata “a forma di L. L'incontro Biden-Xi a margine della riunione dell'Apec, spiega “ha apparentemente migliorato le comunicazioni principalmente su questioni geopolitiche e militari. Dal punto di vista economico, una delle motivazioni di Xi potrebbe essere stata quella di calmare lo scontro sulla leadership tecnologica in tempi di debolezza economica interna”. “In effetti – evidenzia Siepmann - gli ultimi dati di ottobre sono rimasti contrastanti. Il consumo di servizi (19 per cento a/a) ha beneficiato dell'incremento delle festività, contribuendo a migliorare le vendite al dettaglio (7,6 per cento a/a). La produzione industriale è progredita solo in maniera molto limitata, dati gli ostacoli derivanti dal deterioramento delle esportazioni (-6,4 per cento su base annua). La crescita degli investimenti è stata deludente (2,9 per cento a/a) con gli investimenti immobiliari (-11,3 per cento a/a) che hanno rappresentato il principale freno”. (segue) (Com)