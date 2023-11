Cina: Siepmann (Generali investments), ripresa a forma di L per economia di Pechino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, prosegue Siepmann, “Ci aspettiamo che in futuro l'economia cinese risponda alla raffica di recenti misure incrementali di sostegno. La decisione di emettere obbligazioni sovrane per mille miliardi di yuan e di anticipare le emissioni di obbligazioni dei governi locali aiuterà la spesa per le infrastrutture. E Pechino sembra stia valutando ulteriori misure, come altre emissioni per lo stesso ammontare a sostegno di alloggi a prezzi accessibili e progetti di rinnovamento urbano attraverso migliori condizioni di credito”. Pechino, conclude il senior economist di Generali Investments, “potrebbe anche adottare misure speciali per migliorare i finanziamenti al di sopra dei tagli previsti di 15 basis point per il Medium-term Lending Facility (MLF) e di 50 pb per il coefficiente di riserva obbligatoria (Rrr). Tuttavia, siamo ancora dubbiosi circa un 'big bang' che potrebbe risollevare il sentiment e quindi rimaniamo convinti dello scenario di una ripresa prolungata, a forma di 'L', nel prossimo anno inoltrato”. (Com)