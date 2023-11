Rai: M5s, a "Domenica In" messaggi sbagliati e parziali su violenza di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È incredibile che a fronte dell'ennesimo brutale femminicidio, sul servizio pubblico non si sia stati in grado di affrontare il tema in maniera bilanciata, corretta e soprattutto veicolando i giusti messaggi". Lo dichiarano gli esponenti del M5s in commissione di vigilanza Rai, che proseguono: "Già la scelta di ospitare a 'Domenica In' solo esponenti di destra come Rita Dalla Chiesa e Simonetta Matone lascia di stucco". "Ma sono i commenti di quest'ultima, che traccia una linea tra le madri "normali" e le altre a essere le più nocive, perché replicano una concezione tossica volta a gettare le responsabilità ancora una volta su una donna, replicando stereotipi che nulla hanno a che fare con il contrasto alla violenza di genere", concludono.(Com)