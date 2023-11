Liberia: Weah si congratula con Boakai, "è tempo di eleganza nella sconfitta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente uscente della Liberia George Weah ha riconosciuto la sua sconfitta elettorale e la vittoria dell'avversario e leader di opposizione, Joseph Boakai. "Il Cdc (la Coalizione per un cambiamento democratico) ha perso le elezioni, ma la Liberia ha vinto. È tempo di eleganza nella sconfitta", ha dichiarato ai media ammettendo la vittoria di Boakai, che secondo l'esito comunicato dalla Commissione elettorale ha superato Weah con il 50,8 per cento dei voti contro il 49,1 per cento. Weah si è congratulato con il rivale, ammettendo che i risultati annunciati "indicano un vantaggio incolmabile". Già al primo turno dello scorso 10 ottobre i due erano separati da poco più di 7 mila voti, con Weah che aveva ottenuto il 43,8 per cento dei voti contro il 43,4 per cento di Boakai. Secondo gli osservatori del della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao), le votazioni per il ballottaggio si sono svolte in gran parte in maniera pacifica, sebbene si siano verificati episodi isolati che hanno provocato "feriti e ricoveri ospedalieri" nelle province di Lofa, Nimba, Bong e Montserrado. (segue) (Res)