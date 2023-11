Liberia: Weah si congratula con Boakai, "è tempo di eleganza nella sconfitta" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna elettorale è stata caratterizzata da forti tensioni. In vista del primo turno di ottobre, l'Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite (Ohchr), si era detto "preoccupato" per le possibili violenze, ricordando che almeno due persone sono morte e altre 20 sono rimaste ferite durante gli scontri avvenuti nelle precedenti settimane tra i sostenitori del partito al governo, Cdc e il Partito dell'unità, all'opposizione. Gli scontri si sono verificati nel distretto di Foya, mentre si sono verificati "focolai di violenza" anche nelle contee di Nimba, Montserrado e Grand Cape Mount. In vista del voto, e per prevenire possibili irregolarità nelle operazioni elettorali, ad agosto l'Unione europea ha deciso di inviare una missione di osservazione elettorale guidata da Andreas Schieder, membro del Parlamento europeo. L'Ue ha già inviato missioni di osservazione elettorale in Liberia nel 2018, 2012, 2007 e 2002, nonché una missione di follow-up elettorale nel 2022. (Res)