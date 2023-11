Taiwan: presidenziali, saltato annuncio del candidato unitario dell’opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due principali partiti d’opposizione a Taiwan, il Kuomintang (Kmt) e il Partito del popolo di Taiwan (Tpp), non hanno raggiunto un accordo per un candidato unitario alle elezioni presidenziali di gennaio 2024. Il Tpp guidato da Ko Wen-je non ha infatti accettato il “margine d’errore” dei sondaggi d’opinione precedentemente concordato con il Kmt, a meno di una settimana dalla scadenza per la registrazione dei candidati. Ciononostante, le parti hanno convenuto di continuare le discussioni e, secondo Ko, “tutto può ancora succedere” prima della scadenza, fissata alle 17 del 24 novembre. (Res)