Taiwan: elezioni, ex inviata negli Usa sarà candidata democratica alla vicepresidenza

- L’ex inviata di Taiwan negli Stati Uniti, Hsiao Bi-khim, correrà per il ruolo di vicepresidente in ticket con il candidato presidenziale del Partito progressista democratico (Ppd), Lai Ching-te, alle elezioni del 13 gennaio prossimo. Lo ha annunciato oggi Lai, attuale vice presidente di Taiwan, con un post su Facebook. “Ritengo che Bi-khim sia senza dubbio una persona eccellente nel lavoro diplomatico svolto oggi a Taiwan, ed è un raro talento diplomatico nel nostro Paese”, ha detto Lai. La 52enne Hsiao è stata ambasciatrice taiwanese de facto a Washington dal 2020. Fortemente apprezzata in ambito diplomatico, è invece detestata dal Partito comunista cinese, da cui è stata sanzionata due volte e definita a più riprese una “irriducibile indipendentista”. (Res)