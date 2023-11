Minori: La Russa, inaccettabile che siano ancora oggi esclusi da diritti inalienabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante come ci ricorda l'Unicef la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza adottata nel 1989 sia il trattato sui diritti umani più ratificato, ancora oggi milioni di bambini in tutto il mondo vivono enormi difficoltà e vengono esclusi dai diritti inalienabili. Una situazione inaccettabile dovuta alle guerre, alla povertà, alle disuguaglianze, agli abusi sessuali. Al loro sfruttamento a fini lavorativi". Lo dichiara il presidente del Senato Ignazio La Russa in occasione della Giornata mondiale dell'infanzia e dell'adolescenza. "Molto spesso questi bambini e questi adolescenti - prosegue - sono vittime innocenti di adulti senza scrupoli che li riducono in uno stato di schiavitù. E' nostro dovere proteggerli per garantirgli un presente e un futuro migliore ma per ottenere questo importante risultato occorre un impegno maggiore da parte di tutti", conclude la Russa.(Rin)